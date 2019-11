Bedauerliche Neuigkeiten um Kimberly und James Van Der Beek (42)! Erst im Oktober hatten der Schauspieler und seine Ehefrau von über neun Jahren allen Grund zur Freude: Die beiden erwarteten ein Baby! Die News hatten die bereits fünffachen Eltern live im TV bei Dancing with the Stars in den USA verkündet. Nur rund fünf Wochen später der Schock: Kimberly erlitt eine Fehlgeburt!

Vor seinem zweiten Tanz am vergangenen Montag offenbarte Kandidat James den tragischen Vorfall: "Meine Frau Kimberly und ich haben den Albtraum eines jeden Elternpaares erlebt: Wir haben ein Baby verloren. [...] Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute hier tanzen würde", trauerte der 42-Jährige im Fernsehstudio. Allerdings habe sich seine Frau vom Krankenhausbett aus gewünscht, ihren Partner weiterhin beim Tanzen verfolgen zu können – ein Wunsch, den ihr ihr Ehemann nicht abschlagen wollte.

Auf Instagram meldete er sich ebenfalls zu Wort: "Erschüttert. Am Boden zerstört. Im Schock. So fühlen wir uns gerade. [...] Wir haben so etwas schon einmal durchgemacht, aber nicht so in einem so fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium", erklärt James in der Bildunterschrift der Aufnahmen, die Kimberly und seine Tochter trauernd in ihrem Krankenhausbett zeigen. Die jüngste Fehlgeburt ist bereits die vierte des Paares. Die Schwangerschaftswoche war nicht bekannt.

Getty Images James und Kimberly Van der Beek in Los Angeles

Instagram / vanderjames Kimberly Van Der Beek und ihre Tochter

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren fünf Kindern

