Schauspielerin Eva Longoria (44) demonstriert ihre natürliche Schönheit! Oft sieht man die 44-Jährige supergestylt und in glamourösen Roben auf dem roten Teppich – als Hollywoodstar gehört das zur Tagesordnung. Im Alltag hat die Mutter eines 1-jährigen Sohnes jedoch nicht immer Zeit für ein Top-Make-up. Dass Eva für gewöhnliche Erledigungen wie ihren Wocheneinkauf nicht erst zahlreiche Stunden vor dem Spiegel verbringt, bewies sie jetzt beim Einkaufen.

Völlig ungeschminkt und im schwarzen Schlabberlook erledigte Eva am vergangenen Sonntag ihre Shoppingtour. Paparazzi-Aufnahmen halten fest: Sie trug einen weiten Pulli, eine Jogginghose sowie bequeme Flip-Flops. Die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin hatte offenbar kein Problem damit, sich öffentlich ohne Make-up zu zeigen. Das verwundert nicht, denn auch auf ihrem Instagram-Account präsentiert sie sich ihren Followern ab und an natürlich – beim Sport oder im Alltag mit ihrem Sohn Santiago Enrique (1).

Dennoch begeistert Eva auch gerne in edlen Designerkleidern. Erst im September lief sie bei der Pariser Fashion Week für das Kosmetikunternehmen L'Oréal Paris. Vollkommen in Schwarz – mit einem Roll-kragenpullover und einem Midirock in Lederoptik – machte sie eine elegante Figur. Auch ihr Sohnemann war mit von der Partie und heimste die gesamte Aufmerksamkeit ein, als er mit seiner Mama auf der Bühne stand.

