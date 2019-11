Sie harmonieren einfach perfekt miteinander! Die Liebesgeschichte von Profi-Fußballer Robert Lewandowski (31) und seiner Frau Anna klingt wie aus einem Märchenbuch. Schon seit über zwölf Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, seit sechs Jahren sind sie miteinander verheiratet. 2017 machten sie ihre Liebe mit Töchterchen Klara schließlich komplett. Doch wie schaffen die Sportler es, neben ihren zeit-intensiven Jobs und dem Familienalltag ihre Beziehung frisch zu halten?

Gegenüber Bild verriet Anna nun, dass vor allem die Kommunikation miteinander sehr wichtig sei: "Wir reden viel und wir sind glücklich. Deshalb haben wir eine gute Energie." Doch auch die Liebe zum Sport verbinde sie sehr und präge das gemeinsame Leben. Sie finde es toll, dass ihr Mann auf so vielen verschiedenen Gebieten ein "Vollprofi" ist, sagte Anna weiter. Und Robert nennt noch einen Grund, warum es zwischen ihnen so gut funktioniert. So offenbarte er gegenüber der Gala: "Anna versteht meine Karriere. Und ich die ihre. Als sie noch Karate-Sportlerin war und an Meisterschaften teilnahm, wusste ich, wie sie sich fühlte und was sie in diesen Momenten brauchte."

Vor zwei Wochen gaben die beiden Sportler die tolle Neuigkeit bekannt, dass sich ihre kleine Familie erweitern wird: Anna ist mit Baby Nummer zwei schwanger. Die Sport-Expertin denkt jetzt schon über die Zeit nach der Geburt nach und verriet Bild: "Ich möchte wieder so schnell wie möglich ein Sixpack bekommen – so wie mein Mann." Die Bauchmuskeln ihres Partners liebe sie besonders.

