Robert Lewandowski soll Villa bei Marcel Remus gekauft haben

2022 hatte sich Robert Lewandowski (36) den Traum von einem Haus auf Mallorca erfüllt. Seither lebt der Profifußballer mit seiner Familie dort auf der balearischen Insel. Kein Geringerer als Star-Immobilienmakler Marcel Remus (38) soll ihm damals sein Luxusanwesen verschafft haben – nun hat der Malle-Makler wohl angeblich ein weiteres Mal sein Können unter Beweis gestellt: Wie Bild erfahren haben will, soll Robert eine zweite Immobilie bei Marcel gekauft haben. "Verkauft! Gerade eines der schönsten Anwesen in absoluter 1A-Traumlage in Camp de Mar verkauft! Danke, Käufer und Verkäufer!", verkündete dieser unter anderem stolz auf Social-Media.

Mit der neuen Villa können es sich Robert, seine Frau Anna (36) und die zwei Töchter auch im Süden der Insel gemütlich machen. Denn wie das Boulevardblatt berichtet, plant die vierköpfige Familie selbst in die Elf-Millionen-Villa einzuziehen. Insgesamt haben sie dort auf rund 700 Quadratmetern Wohnfläche mit sechs Schlafzimmern und mehreren überdachten Terrassen Platz zum Wohnen. Doch das Beste daran ist wohl der atemberaubende Blick auf das offene Meer.

Mallorca ist seit Jahren ein Magnet für Prominente. So leben neben Robert und seinen Liebsten unter anderem auch Dieter Bohlen (70) und seine Partnerin Carina Walz dort oder auch zeitweise die Familie von Michael Schumacher (56). Gina-Maria, die Tochter des ehemaligen Rennfahrers, nutzte das Ferien-Anwesen beispielsweise im vergangenen Sommer als Ort für die Hochzeit mit ihrem Partner Iain Bethke. Mitten im Garten gaben sich die Turteltauben bei einer freien Trauung das Jawort.

Anzeige Anzeige

Instagram / annalewandowska Anna Lewandowska und Robert Lewandowski gemeinsam mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher, September 2023

Anzeige Anzeige