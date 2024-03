Süßes Pic: Robert Lewandowski wird von Töchtern abgeknutscht

Robert Lewandowski (35) gewährt wieder einmal ganz private Einblicke! Der polnische Fußballspieler und seine Ehefrau Anna Lewandowska (35) haben sich bereits zweimal das Jawort gegeben. Ihre beiden Töchter machen ihr Liebesglück perfekt. Hin und wieder gibt der Kicker seinen Followern Einblicke in sein Familienleben. Auch jetzt teilt er auf Instagram ein zuckersüßes Familienbild. Auf dem Schnappschuss hat er seine beiden Nesthäkchen auf dem Arm, die ihm einen liebevollen Kuss auf die Wange drücken und scheinbar gar nicht genug von ihrem berühmten Papa bekommen können. Seine Liebste steht dabei ebenfalls an ihre Familienmitglieder geschmiegt vor einer traumhaften Palmenkulisse. "Die beste Gesellschaft, um in den Tag zu starten", schreibt Robert fröhlich zu seinem Beitrag.

Vor knapp einem Jahr rührte Robert das Netz bereits mit zuckersüßen Glückwünschen an seine Tochter Klara, die ihren sechsten Geburtstag feierte. "Klara, denke immer daran, dass wir für dich da sind, wir sind deine größten Fans! Hab den tollsten Geburtstag! Wir können es einfach nicht glauben, dass du schon sechs Jahre alt bist", schrieb der Familienvater zu einem niedlichen Foto, auf dem der Promi-Spross mit zahlreichen pinkfarbenen Luftballons und seinen stolzen Eltern zu sehen ist.

Aber auch für seine Frau Anna hatte der Fußballstar bereits liebe Worte auf Instagram gefunden. "Du bist die fürsorglichste, liebevollste Person und eine großartige Mutter für unsere Töchter", hatte Robert geschwärmt. Sie sei eine große Unterstützung für ihn, seine Inspiration und seine Stärke. "Ich liebe es zu sehen, wie engagiert du dich in deine Arbeit und deine Leidenschaften stürzt", hatte Robert ihr im vergangenen Jahr zum Valentinstag geschrieben. Auf dem beigefügten Bild lächelt das Paar mit Sonnenbrillen selig in die Kamera.

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski, Klara Lewandowska und Anna Lewandowska im Mai 2023

Instagram / _rl9 Anna Lewandowska und Robert Lewandowski im Februar 2023

