Kaum erkannt: Robert Lewandowski zeigt seine neue Frisur

Robert Lewandowski (36) überrascht seine Fans mit seinem Look. Der Profikicker genießt gerade die Ruhe vor dem Start der nächsten Saison und nutzte die Pause offenbar für ein Umstyling. Auf Instagram zeigt der Fußballer seinen Fans nun eine neue blonde Haarpracht. In einem Video strahlt der Stürmer glücklich in die Kamera – er scheint also mit der sommerlichen Mähne mehr als zufrieden zu sein. Zu dem Clip schreibt der Sportler: "Neue Saison, neue Haare, gleiche Ziele."

Robert und seine Frau Anna Lewandowska (36) haben während der Sommerpause viele Eindrücke aus ihren traumhaften Urlauben im Netz geteilt. Doch bei dem sportlichen Ehepaar ist nicht nur Entspannung angesagt: Auch an ihren freien Tagen trainieren die beiden zusammen. "Im Urlaub zu trainieren ist keine lästige Pflicht. Es ist ein Vergnügen und ein Ritual", erklärte die ehemalige Kampfsportlerin ihren Fans vor einigen Wochen.

Das Traumpaar ist schon seit 2013 verheiratet. Anna trat viele Jahre als Karateka an und gewann Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften. 2014 hing sie ihre sportliche Karriere an den Nagel und ist seitdem als Ernährungsberaterin, Cafébesitzerin und Unternehmerin tätig. Robert spielt seit 2022 beim FC Barcelona und wurde bereits zweimal spanischer Meister. Sein womöglich größter Titel ist allerdings weiterhin der Gewinn der Champions League mit dem FC Bayern München im Jahr 2020.

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski, Juli 2025

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski und Anna Lewandowska im Juni 2023

Getty Images Robert Lewandowski und Anna Lewandowska im Mai 2022