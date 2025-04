Darum ist Fußballstar Robert Lewandowski immer noch so fit

Robert Lewandowski feiert mit seinen 36 Jahren als Fußballer aktuell einen zweiten Frühling und begeistert weiterhin auf höchstem Niveau. Der Stürmer vom FC Barcelona gilt seit vielen Jahren als einer der besten Kicker der Welt – doch dafür muss der Pole einiges tun. In einem Interview mit Bild am Sonntag sprach Lewy, wie er genannt wird, über seine Fitnessroutine. So arbeite er stets mit seiner Frau Anna Lewandowska (36) zusammen, was ihm augenscheinlich richtig guttut. "Das Training ist richtig gut und hilft mir. Generell achte ich auf genügend Krafttraining und Regeneration sowie die richtige Ernährung", berichtet Robert. Dieses Programm durchlaufe er bereits seit seiner Zeit bei Borussia Dortmund – von 2010 bis 2014 kickte er für die Schwarzgelben.

Doch auch die Ernährung ist für Robert das A und O, um weiterhin auf dem höchsten Niveau in der spanischen Liga sowie der Champions League spielen zu können. Bereits zu seiner Zeit beim BVB begann er, seine Mahlzeiten bewusst "rückwärts" zu sich zu nehmen: zuerst den Nachtisch, dann das Hauptgericht und zuletzt die Vorspeise. Dieses ungewöhnliche Ernährungskonzept kombiniert er mit einem intensiven Kraft- und Regenerationstraining. Dank seiner besonderen Routine fühle sich der Fußballstar bis heute körperlich topfit. "Meine Erfahrung und viele Leute helfen mir, damit ich meine Leistung weiterhin auf einem Top-Level halte. Physisch fühle ich mich immer noch wie früher", erklärt er.

Privat schätzt Lewandowski die Nähe zu seiner Familie und die Unterstützung seiner Ehefrau Anna, die er gerne als seine heimliche Fitnesstrainerin bezeichnet. Die beiden sind bereits seit 2013 verheiratet und seither unzertrennlich. An ihrem zehnten Hochzeitstag im Juli 2023 wagten sie sich erneut vor den Altar und erneuerten ihr Ehegelübde. "Wir haben es wieder getan", freuten sich die Turteltauben damals auf Instagram. Zusammen sind Robert und seine Anna stolze Eltern ihrer Töchter Klara und Laura.

Getty Images Robert Lewandowski, Fußballspieler

Instagram / _rl9 Anna Lewandowska und Robert Lewandowski bei ihrer Hochzeit

