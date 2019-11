Diese beiden sind unzertrennlich! Anfang des Jahres sorgte Michael Wendler (47) für mächtig Schlagzeilen, als er bekannt gab, in einer Beziehung mit Laura Müller (19) zu sein. Das Paar hat schließlich einen Altersunterschied von 28 Jahren. Für viele war deshalb klar: Diese Beziehung muss zum Scheitern verurteilt sein. Doch der Schlagersänger und seine Liebste belehrten die Öffentlichkeit eines Besseren: Mittlerweile sind die beiden seit über einem Jahr zusammen – dies verrieten sie nun mit süßen Liebeserklärungen auf Social Media.

Auf Instagram posteten die beiden Turteltauben auf ihrem jeweiligen Account total verliebte Pärchenaufnahmen. "Ich bin dankbar, meine Prinzessin gefunden zu haben. Ich liebe dich", schrieb der Wendler zu seinem Foto. Und auch Laura widmete ihrem Schatzi ausführliche, süße Zeilen: "Schon über ein Jahr teilen wir uns ein gemeinsames Leben und ich liebe es! Du bist mein Leben und der Mann meines Herzens, mein Traummann!" Sie liebe die humorvolle Art, die Augen und das Lächeln des "Sie liebt den DJ"-Interpreten. "Kurz: Mit dir an meiner Seite ist alles schön und es wird alles noch viel schöner. Wir starten in unsere gemeinsame Zukunft und ich weiß, dass alles, was wir uns wünschen, in Erfüllung geht", schwärmte die 19-Jährige weiter.

Pläne für die Zukunft hat das Duo bereits reichlich. Erst im September offenbarte Laura ihrer Community einen gemeinsamen Kinderwunsch: "Ja, wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen", antwortete sie damals auf eine Fan-Frage in ihrer Instagram-Story.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de