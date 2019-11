Endlich läuten bei Unter uns wieder die Hochzeitsglocken! In den vergangenen Wochen überwogen in der beliebten Vorabendserie eher Herzschmerz und Drama. Doch am kommenden Dienstag können sich die Fans auf jede Menge Romantik freuen, denn: Das Traumpaar Easy (Lars Steinhöfel, 33) und Ringo (Timothy Boldt, 28) tritt vor den Traualtar – aber werden die beiden tatsächlich heiraten oder endet ihr großer Tag ebenfalls als Tragödie?

Achtung, Spoiler!

Easy und Ringo sagen tatsächlich Ja – und wie! Im Interview mit RTL schwärmte Darsteller Lars von den Dreharbeiten: "Es war ein echtes Highlight, diese Hochzeit in diesem riesigen Ausmaß drehen zu können. Es wurde wirklich an nichts gespart: Location, Ausstattung, Blumen, mehr geht nicht. Alles in allem eine echte Bilderbuchhochzeit mit dem richtigen Mix aus Kitsch und Coolness." Timothy betonte, dass es für ihn eine sehr anstrengende und intensive Woche gewesen sei, er aber stolz auf das Ergebnis sei. Auf jeden Fall können sich die Soap-Fans in der Jubiläumsfolge auf große Emotionen und Freudentränen gefasst machen.

Es ist die erste gleichgeschlechtliche Hochzeit in der Geschichte von "Unter uns". #Ringsy, wie Easy und Ringo von den Zuschauern genannt werden, haben mit ihrer Liebesgeschichte die Herzen der Fans im Sturm erobert. "Ich kann nur sagen, dass das Feedback nicht nur überwiegend, sondern fast ausschließlich positiv ist", erzählte Timothy.

Mediengruppe RTL Timothy Boldt und Lars Steinhöfel bei den Dreharbeiten zur "Unter uns"-Jubiläumsfolge

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt)

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) bei "Unter uns"

