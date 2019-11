Für Dancing on Ice müssen Lina Larissa Strahl (21) und ihr Freund Tilman Pörzgen (26) momentan einige Opfer bringen. Schließlich trainiert die Schauspielerin jeden Tag hart für ihre Teilnahme an der Eiskunstlauf-show. Gemeinsame Zeit als Paar bleibt da kaum. Doch zum Glück setzt Linas Liebster alle Hebel in Bewegung, um seine Freundin dennoch hin und wieder zu Gesicht zu bekommen!

"Er unterstützt mich total", schwärmt die Bibi-Blocksberg-Darstellerin im Interview mit Promiflash und erklärt auch gleich, wie: "Ich glaube, er ist jetzt erst mal fast zwei Wochen am Stück hier und hat sich das freigeschaufelt und gesagt: 'Bitte, lasst mich da zu meiner Freundin!'" Das ist selbstverständlich auch im Interesse der Blondine, die sich extrem über seinen Besuch freut.

Ist der Schauspieler mal nicht vor Ort, ist Lina bei Trainingspartner Joti Polizoakis (24) in den besten Händen. "Ansonsten habe ich Joti und wir machen eigentlich alles zu dritt – wir sind eine Trio-Clique", freut sich die Musikerin.

Christoph Hardt / Future Image Joti Polizoakis und Lina Larissa Strahl bei "Dancing on Ice"

Instagram / _lina_official_ Tilman Pörzgen und Lina Larissa Strahl, März 2019

Christoph Hardt / Future Image Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

