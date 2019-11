Große Trauer um Walter Freiwald (✝65). Erst vor wenigen Wochen hatte der Moderator seine Schock-Diagnose mit der Öffentlichkeit geteilt: Der ehemalige Dschungelcamp war unheilbar an Krebs erkrankt und erklärte bereits, die Krankheit werde ihn töten. Nun müssen seine Angehörigen und Fans tatsächlich Abschied von dem TV-Star nehmen: Wie RTL berichtet, starb Walter am vergangenen Samstag in einem Krankenhaus. Er wurde 65 Jahre alt.

