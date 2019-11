Mit Prince Charming setzt RTL aktuell einen neuen Meilenstein in der deutschen TV-Landschaft – es handelt sich bei dem Format nämlich um die erste schwule Datingshow des Landes. Nicolas Puschmann verteilt darin statt Rosen Krawatten an die Kandidaten. Einer der anfangs 20 Liebe suchenden Teilnehmer ist Pascal Büchel (28). Der Wiener erinnerte sich im Gespräch mit Promiflash an seine erste Begegnung mit Nicolas.

"Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, er ist schon ein Pralinchen. Große Nase, großer Willy", verkündete Pascal im Promiflash-Interview. Eigentlich ist Nicolas aber nicht unbedingt der Typ Mann, den Pascal in einer Bar angesprochen hätte, da er eher auf "Südländer" stehe. Trotzdem hat der Krawattenverteiler auf den zweiten Blick einige Vorzüge für den Österreicher: "Nicolas ist schon sehr sympathisch, er hat dieses Verspielte, das ich selber auch habe. Das ist ein Plus, das ihm zugute kommt. Er hat natürlich auch ein schönes Gesicht und einen Top-Körper."

Trotzdem ist es für Pascal gar nicht so einfach, Nicolas bei den vielen Konkurrenten nahezukommen. "Ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der die Ellbogen ausfährt. Das kann ich einfach gar nicht, mich da so vorzudrängen und mit ihm zu reden. Das hat mich wirklich viel Überwindung gekostet", berichtete Pascal weiter.

