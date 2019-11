Wie haben Jessica und Marc wohl ihre erste gemeinsame Nacht als Mann und Frau erlebt? In der vierten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick wagten der 27-Jährige und die 29-Jährige in der Kuppelshow den Schritt zum Standesamt. Als die beiden sich dort zum ersten Mal sahen, warfen sie alle Ängste und Zweifel über Bord: Die Chemie stimmte einfach auf Anhieb! Nach dem Jawort und der romantischen Sause mit ihren Familien und Freunden ging es für die frisch Vermählten aufs Hotelzimmer. Was dort wohl abseits der Kamera geschah?

"Die Hochzeitsnacht war recht kurz, aber schön", plauderte der Tattoo-Liebhaber im Interview mit Promiflash aus. "Wir haben lange miteinander geredet und den Tag Revue passieren lassen. Ich habe immer mal wieder auf ihre Seite des Bettes geschaut, weil ich es immer noch nicht fassen konnte, was eigentlich passiert war", erinnerte er sich an die gemeinsamen Stunden.

Auch die Braut verriet in dem Gespräch, wie sie die erste Zweisamkeit mit ihrem Ehemann empfunden habe. "Die Hochzeitsnacht war in Anbetracht der allgemeinen Situation ruhig und angenehm. Wir waren beide froh, als wir das Fest-Outfit in gemütliche Klamotten tauschen konnten", meinte sie. Zusammen hätten sie nachts noch ein paar der Geschenke betrachtet und sich viel unterhalten. Vor lauter Erschöpfung seien sie dann bald eingeschlafen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

SAT.1 / Christoph Assmann Jessica und Marc, Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Marc und Jessica bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Jessica und Marc, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de