Wäre Denise Kappès (29) Sohn beinahe auf der Toilette zur Welt gekommen? Im September des vergangenen Jahres wurde die Ex-Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mutter – und präsentiert seitdem ihren Sohn Ben regelmäßig in den sozialen Netzwerken. Nun veröffentlichte die 29-Jährige ein Video, in dem sie detailliert von der Geburt ihres kleinen Sprösslings berichtet. Darin verrät sie, dass sie befürchtete, Ben würde auf dem Klo das Licht der Welt erblicken!

In einem aktuellen YouTube-Video erzählt die Brünette, dass sie kurz vor der Geburt noch einmal dringend aufs stille Örtchen musste: "Dann waren wir oben im Kreißsaal und da musste ich auch direkt schon auf Toilette und habe gedacht, 'Oh Gott, kann ich jetzt auf die Toilette gehen? Kommt der dann raus?' Es ist schon so ein leichter Druck, den man dann verspürt." Ben ließ Denise dann aber offenbar doch noch genug Zeit, ihr Geschäft in Ruhe zu erledigen.

Danach ging es dann aber offenbar schnell los: Im vergangenen Jahr erklärte der TV-Star kurz nach der Geburt: "Eigentlich muss ich wirklich sagen, dass ich eine tolle Geburt hatte. Es ging alles relativ schnell. Also von der ersten Wehe an zu Hause, bis er dann da war, waren es tatsächlich nur sieben Stunden."

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Baby Ben

Wenzel, Georg / ActionPress Denisé Kappès bei der Angermaier Trachten-Nacht 2018 in Berlin

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Ben-Matteo

