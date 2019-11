Geht es für Gigi Hadid (24) jetzt zurück zu ihrem Ex? Das Model hat eigentlich gerade erst eine Trennung hinter sich: Nach zwei Monaten Beziehung mit dem einstigen The Bachelorette-Kandidaten Tyler Cameron war diese Liebe Anfang Oktober schon wieder verflogen. Doch lange einsam blieb das Model offenbar nicht: Aktuell soll sich Gigi anscheinend wieder ihrem Ex-Freund Zayn Malik (26) annähern! Flammt die On-off-Romanze zwischen den beiden nun ein weiteres Mal auf?

Ein Insider aus dem Umfeld des Ex-Paares plauderte nun aus, dass die zwei wieder in regem Austausch miteinander stehen sollen. "Zayn ist Gigis Schwachstelle und sie haben eine lange Geschichte miteinander", verriet die Quelle gegenüber E! News und ergänzte: "Sie sind durch eine Phase gegangen, in der sie Abstand gebraucht und sie gar nicht kommuniziert haben, aber in letzter Zeit sind sie wieder in Kontakt." Dass erneut mehr aus den beiden Stars werden könnte, sei allerdings trotzdem auszuschließen: "Sie plaudern hier und da mal, aber es ist locker."

Ein Blick auf den Instagram-Account des einstigen One Direction-Mitgliedes scheint zu bestätigen, dass das einstige Liebesduo wieder gut miteinander auskommt: Gigi hinterließ in der vergangenen Zeit so einige Male Likes unter Zayns Bildern. Die endgültige Trennung zwischen dem Sänger und der Laufstegschönheit wurde Anfang des Jahres bekannt.

TheImageDirect.com / Action Press Tyler Cameron und Gigi Hadid, August 2019

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2017

Getty Images Gigi Hadid, Model

