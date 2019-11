Liebesbrief-Krise bei Prince Charming! In Folge vier entschied sich Kandidat Manuel Flickinger dazu, seinem Angebeten Nicolas Puschmann einen romantischen Brief zu schreiben, um ihm darin seine Gefühle auszudrücken. Als sein Konkurrent Kiril Gorodon davon Wind bekommt, verfasste er ebenfalls einen Liebesbrief für Nicolas. Ein absolutes Unding in den Augen von Mitstreiter Sam Dylan! Der Influencer und Kiril gerieten daraufhin in einen lautstarken Streit.

Als Sam erfuhr, dass Kiril die Idee von Manuel geklaut hatte, stellte er den Flugbegleiter zur Rede. "Der Manuel hat hier zwei Tage gesessen, um einen Brief zu schreiben, der hat sein Herz da reingesetzt. Dann hast du ganz schnell einen Brief geschrieben, um ihn damit auszubooten. Das war sein Moment und du hast ihn weggenommen", warf Sam ihm vor. Kiril stellte die Vorwürfe als lächerlich hin. Daraufhin entbrach eine hitzige Diskussion. Schließlich schrie Kiril nur noch: "Lass mich einfach in Ruhe!"

Doch Sam war noch nicht fertig und bezeichnete Kiril als hinterlistig. Das wiederum ließ dieser sich nicht gefallen. "Der Einzige, der hier hinterlistig ist, bist du", entgegnete er Sam. Abschließend bestätigten sie sich gegenseitig, dass sie künftig nichts mehr voneinander wissen wollen.

