Sie ist mal wieder ein Hingucker! Victoria Beckham (45) hat sich mit ihrem eigenen Modelabel als international gefragte Fashion-Ikone etabliert. Ihre Modenschauen begeistern – und wo Vic auftaucht, sorgt sie mit ihrem Style für Gesprächsstoff. Erst im Oktober trug die Designerin eine Pullover-Rock-Kombi, die viele Fans für einen Fashion-Fauxpas hielten. Was ihren Kleidungsstil auf aktuellen Paparazzi-Bildern angeht, könnten die Meinung erneut auseinander driften!

Auf dem Weg zur Talk-Show von Jimmy Kimmel (52) am Montagmittag wurde Victoria erneut in extravaganter Kleidung abgelichtet. Das Ex-Spice Girl war in ein knöchellanges weißes Seidenkleid mit schwarzen Unterschriften geschlüpft. Die langen, lockeren Ärmel waren mit kleinen Knöpfen geschlossen. Lila Pumps und eine farblich passende Clutch verliehen dem Outfit einen Farbtupfer.

Die Ehefrau von Ex-Kicker David Beckham (44) hat sich übrigens nicht nur in der Mode-Industrie einen Namen gemacht. Mit Victoria Beckham Beauty hat sie ihre Marke auf den Make-up-Markt ausgeweitet. Wie gefällt euch das Unterschriften-Kleid? Stimmt ab!

Edward Opi / SplashNews.com Victoria Beckham im Oktober 2019 in New York

MEGA Victoria Beckham, November 2019

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Oktober 2019

