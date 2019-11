Was für ein Star-Auflauf in London! Zahlreiche Promis ließen es sich am Abend nicht nehmen, die Premiere des Musicals "& Juliet" in der englischen Hauptstadt zu besuchen. Neben Nicole Scherzinger (41), Jessie J (31), Ed Sheeran (28) und zahlreichen anderen Promis sorgten vor allem zwei Gäste für mächtig Aufsehen. Niemand Geringeres als Prinzessin Victoria von Schweden (42) und ihr Mann Daniel (46) schlenderten zwischen den geladenen Gästen hindurch.

Gut gelaunt lief das Royal-Paar mit anderen prominenten Besuchern über den Red Carpet. Vor allem Victoria schien sich richtig zu freuen. Über beide Ohren strahlend posierte sie für die wartenden Fotografen – und suchte dabei sehr offensichtlich immer wieder die Nähe zu ihrem Gatten. Daniel hingegen fühlte sich mit dem ganzen Medienrummel offenbar nicht ganz so wohl wie seine Frau. Er wirkt auf den Schnappschüssen eher etwas verlegen und schüchtern.

Dem Anlass entsprechend haben sich die zwei perfekt in Schale geworfen. Während die 42-Jährige wie eine echte Prinzessin in einem dunklen, ausladenden Kleid und Teddy-Jacke erschien, setzte Daniel passend dazu auf einen dunkelblauen Anzug.

Backgrid / ActionPress Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden in London

Backgrid / ActionPress Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden auf der "& Juliet"-Premiere in London

Backgrid / ActionPress Prinzessin Victoria von Schweden

