Am Mittwochabend flimmerte nun die erste Folge der zweiten Staffel Hier & Jetzt über die TV-Bildschirme. In der emotionalen Doku-Sendung werden Betroffene von schweren Krankheiten begleitet – darunter auch Leona, die an einer seltenen und sehr aggressiven Form von Krebs leidet: einem Nebennierenkarzinom. Ihre Ärzte geben ihr nur noch wenige Monate zu leben. Als Behandlungsversuch unterzog die 22-Jährige sich zuletzt einer hoch dosierten Chemotherapie. Im Promiflash-Interview spricht Leona nun offen über die Behandlung und ihren aktuellen Gesundheitszustand.

"Man sieht es mir überhaupt nicht an. Ich habe Haare, achte auf mein Äußeres. Ich fühle mich auch eigentlich gesund, obwohl ich es eben nicht bin. Ich mache auch alles, ich habe keine körperlichen Einschränkungen", schildert die "Hier & Jetzt"-Protagonistin. Doch es habe auch schon andere Zeiten gegeben. "Vor allem vor zwei Jahren, als ich die Chemo-Therapien hatte", erinnert Leona sich zurück. "Da hatte ich sehr viele Nebenwirkungen, zum Beispiel das Hand-Fuß-Syndrom. Da sind meine kompletten Hände und Füße offen gewesen – ich konnte nicht laufen, nichts anfassen, ich konnte nicht reden oder essen." Das hatte einen enormen Gewichtsverlust zur Folge: "Ich habe in kürzester Zeit 20 Kilogramm abgenommen, die ich jetzt aber wieder drauf habe."

"Aber jetzt geht es mir wirklich gut [...] und ich kann mein Leben ohne Einschränkungen führen", freut sich Leona. Jedoch habe es vor einigen Wochen einen Vorfall gegeben: "Da lag ich im Krankenhaus, weil ich so schlimme Atemnot hatte und Angst hatte, zu ersticken. Die Metastasen waren so groß geworden, dass die von der Lunge aufs Rippenfell gedrückt haben."

Hier & Jetzt, RTL2 "Hier & Jetzt"-Protagonistin Leona (m.) mit Freundinnen

Anzeige

Hier & Jetzt, RTL2 Leona (m.) und ihre Freundinnen bei "Hier & Jetzt"

Anzeige

Hier & Jetzt, RTL2 Leona, "Hier & Jetzt"-Protagonistin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de