Walter Freiwald (✝65) bleibt einfach unvergessen! Der Moderator litt an einer unheilbaren Krebs-Erkrankung. Am vergangenen Samstag verlor der Zweifach-Vater seinen Kampf und schlief friedlich im Krankenhaus ein. Selbst in den letzten Wochen vor seinem Tod blieb der Entertainer kämpferisch und blickte den Tatsachen ins Auge. Für viele seiner Fans bleibt der einstige Dschungelcamper sicherlich in ewiger Erinnerung – Promiflash fasst die schönsten Momente der TV-Legende zusammen!

Walter Freiwalds Liste der TV-Auftritte ist lang: An der Seite von Harry Wijnvoord (70) wurde der Moderator in den frühen 90er-Jahren in der Spielshow "Der Preis ist heiß" zu einem absoluten Zuschauer-Liebling. Sein nächster Karriereschritt gelang dem 65-Jährigen dann als "Mister Teleshopping" auf diversen Kauf-Kanälen – von diesem Moment an war der gut gelaunte Niedersachse mit seinen flotten Sprüchen nicht mehr von der TV-Bildfläche wegzudenken!

Neben zahlreichen Gastauftritten bei Unter uns, "Neo Magazin Royale" oder Circus HalliGalli stellte sich Walter Freiwald 2015 einer neuen Herausforderung: Mit seinem Einzug ins Dschungelcamp kämpfte der "Artur, alles wird gut"-Interpret neben Model Sara Kulka (29) um die begehrte Dschungel-Krone. Drei Tage vor dem Finale musste Walter das Camp verlassen und versuchte es in der Ableger-Show "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" erneut – doch auch hier musste er lediglich als Sieger der Herzen den Platz räumen.

ActionPress Walter Freiwald in der WDR-Talkshow "Koelner Treff"

RTL / Stefan Menne Walter Freiwald während der Dschungelprüfung, 2015

Instagram / w.freiwald Moderator Walter Freiwald



