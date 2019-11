Schon vor ihrer Zeit bei Love Island stand Asena Neuhoff vor der Kamera! Im September nahm die hübsche Wimpernstylistin an der Kuppelshow unter Palmen teil. Ihren Traummann fand sie dort jedoch leider nicht. Doch dank der Reality-Sendung gewann Asena in Deutschland an Bekanntheit und darf sich aktuell über mehr als 40.000 Follower im Netz freuen! Manch einer könnte die brünette TV-Schönheit aber bereits an anderer Stelle erkannt haben: Im Sommer spielte die Kölnerin in einem Musikvideo von Rapper Shindy (31) mit!

In dem im Mai erschienenen Clip zu Shindys Song "Nautilus" ist Asena in verschiedenen Clubszenen und in einer Cabrio-Sequenz zu sehen – und das ziemlich deutlich! Im Promiflash-Interview verriet sie nun, wie sie zu diesem einzigartigen Engagement gekommen ist. "Mich hat der Produzent einfach auf Instagram angeschrieben, ob ich Lust hätte mitzumachen. Weil ich schon von dem Stil von dem ‘Affalterbach’-Video so angetan war und auch fand, dass alles so hochwertig war und eine geile Qualität hat, hatte ich irgendwie Lust darauf und dachte mir, warum denn nicht, und habe dann zugesagt", erklärte sie.

Doch derart entspannt, wie es auf dem Bildschirm wirkt, war der Dreh nicht – vor allem die Szene im offenen Cabrio, die bei Nacht aufgenommen wurde, stellte für Asena eine ordentliche Herausforderung dar. "Es sieht zwar sehr wenig aus, aber wir haben wirklich sechs Stunden gedreht. Ich glaube, in dieser Nacht waren es zwei Grad oder so, also wir haben die Sitzheizung und die Heizung volle Pulle angemacht, aber dadurch, dass so viele Szenen immer wieder neu gedreht werden, war es halt einfach irgendwann megakalt", berichtete der TV-Star. Trotzdem sei der Dreh eine super Erfahrung für sie gewesen und habe extrem Spaß gemacht – vor allem, weil sie den Deutschrap-Star mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen konnte.

Musikvideo: "Shindy" mit "Nautilus" Asena Neuhoff und Shindy im Musikvideo zu "Nautilus"

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Musikvideo: "Shindy" mit "Nautilus" Asena Neuhoff mit Shindy im Musikvideo zu "Nautilus"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de