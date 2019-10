Love Island war für Asena Neuhoff ein leeres Versprechen! Die Wimpernstylistin konnte sich in der Kuppelshow zwar anfänglich die Aufmerksamkeit von Danilo Cristlli sichern, doch der Italiener verlor schnell das Interesse an ihr. Anschließend flog die Rheinländerin durch ein Zuschauer- und Islander-Voting aus der Villa. Doch so langsam scheint sich das Blatt für sie zu wenden: In Asenas Leben gibt es einen neuen Mann.

Im Interview mit Promiflash gab die 22-Jährige jetzt ein vielsagendes Statement ab: "In meinem Single-Leben tut sich so einiges gerade. Aktuell date ich jemanden, weiteres wird sich zeigen." Ob der Liebesanwärter in dem Flirt-Format auf sie aufmerksam geworden ist? Dann wäre ihre Show-Teilnahme im Nachhinein doch erfolgreich gewesen.

Allgemein scheint die gute Freundin von Bachelorette Gerda Lewis (26) nicht traurig über ihr Abenteuer auf der Liebesinsel zu sein. Sie habe sich nämlich alle ausgestrahlten Szenen von sich angesehen. "Im Endeffekt bin ich sehr froh, die Villa nicht mit negativen Dingen im Gepäck verlassen zu haben", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Glaubt ihr, Asena zeigt den Mann an ihrer Seite bald in der Öffentlichkeit? Stimmt in der Umfrage ab!

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Asena und Dijana, "Love Island"-Beautys

RTL II/Magdalena Possert Asena und Amin, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, "Love Island"-Star

