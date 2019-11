Mitte Oktober trennte sich Manuel Cortez (40) völlig überraschend von Langzeit-Freundin Miyabi Kawai (45). 14 Jahre lang waren der Schauspieler und die Designerin ein Paar gewesen. Doch am Ende hätte er sich in der Beziehung allein gefühlt, gab er in einem ehrlichen Interview zum Liebes-Aus preis. Aber konnte der einstige Let's Dance-Sieger das Ende seiner Liaison inzwischen verarbeiten? Im Netz bietet Manuel nun einen Einblick in sein Seelenleben.

"Immer wieder hören wir: 'Du musst du selbst sein' oder 'Höre auf dein Herz'", beginnt der ehemalige "Schrankalarm"-Star seinen emotionalen Post auf Instagram. Bevor er aber einfach so zu sich selbst finde oder singend und tanzend auf sein Herz höre, müsse er erst einmal herausfinden, wer er selbst sei. Manuel stellt offen infrage, ob man sich über die Erziehung, das Körpergewicht oder auch den gesellschaftlichen Erfolg definieren kann.

"Das Suchen nach sich selbst ist das Löschen von alten, fremdbestimmten und erschaffenen Glaubenssätzen und Programmen", ist der Ex-Verliebt in Berlin-Star sicher. Ob seine Worte wirklich mit Ex-Freundin Miyabi im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt.

Max Bertani / ActionPress Manuel Cortez und Miyabi Kawai

Getty Images Manuel Cortez bei einer Gala in Aschaffenburg

Sport Moments / ActionPress Manuel Cortez und Miyabi Kawai bei einer Modenschau in Berlin

