Manuel Cortez (40) und Miyabi Kawai (45) hätten am Ende kaum noch als Paar existiert. Das gab der Let's Dance-Sieger aus dem Jahr 2013 gerade erst in einem Interview preis. Der Schauspieler hatte sich nach 14 Jahren Beziehung von seiner Partnerin getrennt und scheute sich nicht, offen darüber zu sprechen. Das Beziehungs-Aus war hauptsächlich von dem Berliner ausgegangen – und jetzt gesteht er auch, warum!

Im Interview mit Bild erklärt Manuel: "Ich fühlte mich einfach allein in der Beziehung und darunter habe ich gelitten. Das hat wehgetan." Sie hätten zwar immer viele Projekte gemeinsam realisiert, waren als privates Paar aber in den Hintergrund gerückt. "Was hält eine Liebe dann noch zusammen?", fragt sich der einstige Verliebt in Berlin-Star während des Gesprächs.

Das beiden hatten bis zur Trennung einem gemeinsamen Apartment in Berlin bewohnt. "Miyabi ist bei mir ausgezogen, ein paar ihrer Dinge stehen noch in meiner Wohnung", offenbart Manuel. Die ganze Sache müsse der frühere "Schrankalarm"-Star nun erst mal verdauen.

AEDT/WENN Manuel Cortez beim Deutschen Filmpreis

WENN.com Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin 2015

Getty Images Manuel Cortez bei einer Gala in Aschaffenburg

