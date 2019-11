Das letzte Album von Tokio Hotel, "Dream Machine", war 2017 auf den Markt gekommen. Jetzt geht es langsam in die heiße PR-Phase zur neuen Platte. Die erste Videosingle zu "Chateau" soll diesen Freitag auf YouTube Premiere feiern. Vorab teilte Leadsänger Bill Kaulitz (30) einen kurzen Ausschnitt im Netz. Zu sehen sind darin unter anderem das frisch vermählte Paar Heidi Klum (46) und Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (30). Die beiden erzählen in besagtem Clip freimütig von ihren Gefühlen und der ersten Begegnung.

Bill postete jetzt auf Instagram einen Ausschnitt von besagtem Musikvideo, das an einen Kurzfilm erinnert. Die Protagonisten antworten zu Beginn alle auf die Frage, was für sie Liebe sei. Heidi ist als Zweites zu sehen und berichtet strahlend: "Ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. Besser spät als nie." Damit meint sie offensichtlich Ehemann Tom. Direkt darauffolgend schildert der Gitarrist seine Gefühle für die Frau an seiner Seite: "Als ich sie das erste Mal angeguckt habe, da war es bei mir schon passiert." Er gesteht, dass er sich sofort zu ihr hingezogen gefühlt habe. "Da war mir schon nicht mehr zu helfen", gesteht der Wahl-Kalifornier.

Der aktuelle Song "Chateau" handelt genau von diesem Moment des Kennenlernens des Paares, das seit diesem Sommer verheiratet ist. Die beiden sind sich nämlich im Chateau Marmont in Los Angeles zum ersten Mal begegnet. Die Zwillingsbrüder Bill und Tom schrieben das Lied nur einige Tage nach diesem ersten Aufeinandertreffen. Im Video sind außerdem Modedesigner Wolfgang Joop (75) und das Model Giannina Haupt zu sehen.

