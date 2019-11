Der Alkohol stand zwischen Peer Kusmagk (44) und seinen Mitmenschen! Jetzt sprach der Schauspieler zum ersten Mal über seine schwere Alkoholsucht, die ihn über Jahre fest im Griff hatte. Nach der Eröffnung seines Restaurants 2006 sei er langsam in die Sucht abgerutscht, die sich nach seinem Dschungelcamp-Sieg fünf Jahre später noch mal verschlimmert habe. Der Konsum nahm den Familienvater derart ein, dass Beziehungen für ihn zu dieser Zeit nicht möglich waren!

Im Interview mit Bild gesteht Peer, dass sein Liebesleben unter der Sucht gelitten habe: "Da hat sich keine Frau länger an meiner Seite wohlgefühlt. Mit einem Alkoholiker will keiner zusammen sein." Sein Charakter habe sich durch den hohen Alkoholkonsum so sehr verändert, dass er gar keine Partnerschaften führen konnte. "Ich war abends richtig gut gelaunt, der beste Entertainer. Doch irgendwann wurde ich leicht aggressiv und habe mich selbst überschätzt, weil ich enthemmt war", offenbart das TV-Gesicht. Am nächsten Morgen habe er dann sich traurig, fast depressiv gefühlt.

Doch ein enger Freund hielt zu Peer – und machte ihm klar, dass er etwas gegen seine Abhängigkeit unter-nehmen müsse. Durch ein ernstes Gespräch habe dieser ihn schließlich 2014 zu einem Entzug bewegen können. "Eine brutale, aber sehr heilsame Zeit. Erst kam der körperliche Entzug, dann der psychische, der wesentlich länger gedauert hat", schildert der Moderator.

Christoph Hardt / Future Image Peer Kusmagk bei "Dancing on Ice"

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

Getty Images Peer Kusmagk bei einer Restaurant-Eröffnung 2010 in Berlin

