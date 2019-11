Dieses Knutsch-Foto sorgte für extrem viel Wirbel! Die pikante Aufnahme von dem Bachelor in Paradise-Kandidaten Rafi Rachek (29) und Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (28) wurde in der vergangenen Woche heimlich am Ausgang eines Clubs geschossen. Bis dato war "Krawattensammler" Sam noch in dem Kuppel-Format zu sehen, diese Woche verließ er die Sendung aber freiwillig. Etwa für Rafi? Im Promiflash-Interview verriet der ausgeschiedene Show-Kandidat nun, was es mit der möglichen Rafi-Liebelei tatsächlich auf sich hat.

"Ich sage es so, ein Kuss muss nichts bedeuten. Ich meine, Prince Nicolas knutscht auch mit jedem und ist dann nicht mit dieser Person zusammen. Es war Alkohol im Spiel, 3:00 Uhr nachts am Seitenausgangs eines Clubs", erklärte Sam gegenüber Promiflash. Näher wollte er vorerst nicht auf das Thema eingehen. Ob die beiden aktuell in einer seriösen Kennenlernphase sind oder nicht, ist also bis dato noch unbekannt.

Sams Krawatten-Konkurrent Pascal Büchel (28) warf dem Influencer unterdessen vor, dass die Bilder mit Rafi gestellt gewesen seien. "Der Kuss mit 'Südländer' Rafi von BiP, bei dem sie 'heimlich' fotografiert wurden, war vermutlich irgendwie von ihnen selbst inszeniert", meinte der Österreicher gegenüber Promiflash.

