Cara Delevingne (27) lässt ihre Ashley Benson (29) nicht mehr los! Die Turteltauben sind seit Sommer dieses Jahres offiziell ein Paar. Doch ihre Liaison geht wohl schon viel länger – vor einem Jahr sah man sie bereits knutschend. Die Model-Beauty hat in der Schauspielerin ihre Seelenverwandte gefunden, in diversen Interviews kommt sie nicht aus dem Schwärmen über ihre bessere Hälfte raus. Und auch auf der Straße weicht sie keinen Schritt von ihrer Partnerin!

Mittwochabend besuchten die Turteltauben gemeinsam das Broadway-Theaterstück "Jagged Little Pill" in New York. Die Pause des Stücks verbrachten die Liebenden an der frischen Luft – und dabei kamen sie kaum voneinander los. Verliebt hielten sich Cara und Ashley an der Hand und gingen so gemeinsam am Vorplatz des Showgebäudes auf und ab und tauschten dabei zärtliche Blicke aus.

In Ashley hat Cara endlich eine Person gefunden, der sie voll und ganz vertrauen kann – die Pretty Little Liars-Darstellerin ist ihre erste wahre Liebe. "Sie ist die erste Person, die gesagt hat: 'Du kannst mich nicht wegstoßen. Ich werde gut zu dir sein, ich liebe dich'", erklärte die 27-Jährige der Plattform Porter.

Backgrid; ActionPress Ashley Benson und Cara Delevingne in New York

Backgrid; ActionPress Ashley Benson und Cara Delevingne

ActionPress / Agence / Bestimage USA Cara Delevingne und Ashley Benson im Juni 2019

