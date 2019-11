Ungewohnt lässiger Look von Courteney Cox (55)! Die Friends-Darstellerin zeigt sich auf dem roten Teppich immer topgestylt und gerne auch in prachtvollen Roben. Mit diesem eleganten Modegeschmack ist sie nicht nur für ihre Fans, sondern auch für ihre Tochter Coco Arquette (15) ein absolutes Fashion-Vorbild – doch Courteney kann auch weniger glamourös: Für den Hollywood-Star ging es jetzt im Wohlfühl-Look ins Nagelstudio!

Die Schauspielerin wurde am Donnerstag mit einer Freundin in Los Angeles auf dem Weg zur Maniküre gesichtet. Sonderlich herausgeputzt hatte Courteney sich für ihren Nagelstudio-Termin aber nicht: Die 55-Jährige war in eine lockere beige Jogginghose geschlüpft und kombinierte dazu ein schlichtes Shirt in derselben Farbe. Mit Pferdeschwanz, Brille und schwarzen Sneakers war der chillige Look schließlich perfekt.

Mindestens genauso entspannt schien auch Courteneys Laune zu sein. Mit einem Eistee in der Hand schlenderte die Mama durch die Straße und auch die Fotografen, die ihr folgten, konnten sie nicht aus der Ruhe bringen. Wie findet ihr Courteneys Outfit? Nehmt an unserem Voting teil!

Getty Images Courteney Cox, Schauspielerin

Actionpress/ Backgrid Courteney Cox mit einer Freundin, November 2019

Actionpress/ Backgrid Courteney Cox in Los Angeles

