Jeffree Star (34) äußert sich endlich zu dem Faser-Skandal seiner und Shane Dawsons (31) Lidschattenpalette. Anfang November brachten der Make-up-Unternehmer und sein YouTube-Buddy eine gemeinsame Beauty-Kollektion auf den Markt – den Entstehungsprozess hatten sie mit der Kamera begleitet. Nach und nach trafen nun in den vergangenen Tagen die Farbsets bei den Käufern ein, manche entdeckten in ihnen allerdings kleine Härchen, die tief in den Tiegeln steckten. Dazu nahm Jeffree nun endlich Stellung im Netz!

Jeffree thematisierte das Haar-Drama auf Twitter und erklärte: "Wir haben mitbekommen, dass in einigen wenigen von knapp 1,1 Millionen produzierten Paletten Bandfasern in den Farbtiegeln eingebettet waren. Unser Labor hat das untersucht und wir haben die Ursache des Problems gefunden. Ich lobe immer meine Qualität und muss mich deshalb vollauf für diesen Fehler entschuldigen!"

An die betroffenen Käufer seien bereits neue Paletten versendet und sogar der gesamte Kaufpreis erstattet worden, erklärte Jeffree außerdem. Bei weiteren Problemen oder Beschwerden könne man sich jederzeit an den Kundenservice seiner Firma wenden. Was sagt ihr zum Statement des Paradiesvogels?

https://www.youtube.com/user/jeffreestar Jeffree Star und Shane Dawson

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, YouTuber

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und Shane Dawson

