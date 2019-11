Dieser Auftritt ging unter die Haut! Am Sonntag gab Eric Stehfest (30) sein Debüt bei Dancing on Ice. Mit seiner Profi-Partnerin Amani Fancy (22) zauberte er zu "Somebody You Loved" von Lewis Capaldi (23) eine emotionale Performance aufs Eis. Für die Kür, die nahezu kein Zuschauer-Auge trocken ließ, erntete das Duo sogar Standing Ovations der Jury – auch die Ehefrau des Schauspielers ließ ihre Tränen der Rührung fließen. War Edith bei so viel Körpernähe und Gefühl nicht ein bisschen eifersüchtig?

"Sie hat vorgeschlagen, dass ich bei 'Dancing on Ice' teilnehmen soll", meinte der 30-Jährige gegenüber Sat.1. "Ich werde mit Amani in die Tiefe gehen und wir werden das Ding richtig rocken. Je mehr wir fühlen, desto stolzer ist Edith", fuhr der Darsteller fort. Seine Herzdame bestätigte das: "Er hat es wirklich geschafft, mit Amani etwas zu kreieren, was einmalig ist."

Seit vier Jahren ist das Paar bereits verheiratet. Im April 2016 krönten die beiden ihre Liebe mit einem gemeinsamen Sohn. "In ihr habe ich die Frau meines Lebens gefunden", schwärmte Eric. Ob er das Publikum mit seinem nächsten Auftritt genauso verzaubern wird? Edith wird ihrem Göttergatten und dessen Trainerin jedenfalls wieder fest die Daumen drücken.

Actionpress/ Krick, Jens Eric Stehfest mit seiner Tanzpartnerin Amani Fancy

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Eric und Edith Stehfest bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2018 in Berlin

SAT.1/Marc Rehbeck "Dancing on Ice"-Kandidat Eric Stehfest

