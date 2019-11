Im Mai spielte Asena Neuhoff in einem hochwertigen Musikvideo von Deutschrap-Star Shindy (31) mit. Richtig bekannt wurde die Kölnerin in Deutschland aber erst im Herbst mit ihrer Teilnahme bei Love Island. Doch auch ohne den TV-Show-Hype waren die Produzenten des Musikers auf die Brünette aufmerksam geworden und hatten sie via Instagram für den Clip gecastet. Im Promiflash-Interview hat Asena nun verraten, wie es für sie war, mit einem so berühmten Rapper vor der Kamera zu stehen!

Auch wenn das Musikvideo zum Song "Nautilus" in der Endfassung nur dreieinhalb Minuten geht – der Dreh dazu war deutlich langwieriger. Genug Zeit, um Shindy persönlich kennenzulernen? Definitiv, wie Asena im Gespräch mit Promiflash verriet. Vor allem wegen der gemeinsamen Cabrio-Szenen hatten die beiden viele Stunden miteinander verbracht: "Also mit Shindy zusammenzuarbeiten ist richtig witzig. Auch diese sechs Stunden im Cabrio waren eine richtig witzige Zeit. Er hat, glaube ich, auch gemerkt, dass man mit mir Spaß haben kann. Man hat ihn von einer anderen Seite kennengelernt, meiner Meinung nach", berichtete die Wimpernstylistin.

Obwohl der Musiker sein arrogantes Image zunächst habe aufrechterhalten wollen, sei die Fassade doch immer mehr gebröckelt: "Ich kenne keinen Menschen, der so sympathisch arrogant sein kann, der diese sympathische Arroganz besitzt und vor allen Dingen Humor. Irgendwann hast du auch gemerkt, dass er diese arrogante Art ablegt und einfach lustig und locker ist", erzählte Asena. Der Dreh liegt inzwischen einige Monate hinter – Kontakt hat die 22-Jährige aber nach wie vor mit dem Rapper: "Aber wie genau, das lasse ich jetzt mal unser Geheimnis bleiben. Wir hören auf jeden Fall ab und zu voneinander."

