Auf Gina-Lisa Lohfinks (33) Social-Media-Account treibt offenbar ein schamloser Hacker sein Unwesen! Zuletzt machte das TV-Sternchen mit einem haarigen Make-over auf sich aufmerksam: Die einstige Dauerblondine entschied sich dazu, ihre Mähne tiefschwarz zu färben. Daraufhin wurde die einstige Dschungelcamperin nicht müde, regelmäßig Selfies mit dem neuen Look zu posten. Wirft man nun aber ein Blick auf ihr Profil, lächelt einem keine dunkelhaarige Gina mehr entgegen – stattdessen spamt ein Troll die Seite mit Pornofilmchen zu!

Seit dem vergangenen Abend nutzt ein Lustmolch Gina-Lisas Facebook-Seite, um Schmuddelclips zu verbreiten. Immer wieder wird dabei ein Beitrag mit Amateurpornos geteilt und aktualisiert. Die eigentliche Besitzerin des Profils kann dagegen offenbar bis jetzt nichts tun. Ein Fan kommentierte den Erotik-Post: "Sie wurde gehackt, schon vor über zwölf Stunden kam so ein Post. Ich finde es irgendwie amüsant, wie lange der Ersteller braucht, um das Konto zu sperren. Wie lange Facebook allerdings braucht, um solche Inhalte zu sperren, ist bedenklich."

Gina-Lisas Management meldete sich inzwischen auch zu Wort – via der Instagram-Story der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin: "Liebe Leute, vielen Dank für eure ganzen Hinweise! Leider wurde eben die offizielle Facebook-Seite von Gina-Lisa gehackt – bitte seid so lieb und meldet die Seite als gehackt. Wir sind mit Facebook in Kontakt und bemühen uns, die Seite so bald wie möglich wieder herzustellen." Was sagt ihr dazu, dass Gina-Lisas Seite gekapert wurde?

