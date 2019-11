Diese Liebe sollte nicht für die Ewigkeit sein! Nach vier glücklichen Beziehungsjahren hatte This Is Us-Hottie Justin Hartley (42) seiner Partnerin und Schauspielerin Chrishell Stause (38) im Sommer 2017 die Frage aller Fragen gestellt – nur wenige Monate darauf sollte das Paar auch schon vor den Traualtar treten. Die beiden wirkten überglücklich. Doch gerade einmal zwei Jahre später geraten nun überraschende Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Justin will sich wieder von Chrishell scheiden lassen!

Das belegen nun offizielle Dokumente, die dem Onlinemagazin TMZ vorliegen. Justin soll die Papiere diese Woche eingereicht und ohne einen Anwalt ausgefüllt haben – der angegebene Grund für die gewünschte Auflösung der Ehe lautet "unüberwindbare Differenzen". Was auch immer zwischen den einstigen Turteltauben vorgefallen sein mag, es kam offenbar plötzlich: Noch vergangene Woche sollen die zwei glücklich miteinander gesichtet worden sein. Ob Justin und Chrishell einen Ehevertrag abgeschlossen haben, ist nicht bekannt – auch ein erstes Statement der beiden fehlt bisher.

Für Justin ist das nun bereits die zweite gescheiterte Ehe. Zwischen 2004 und 2012 war der Ex-"Smallville"-Star mit Schauspielkollegin Lindsay Korman verheiratet – aus ihrer Beziehung ging eine gemeinsame Tochter hervor, die heute im Teenager-Alter ist.

Bryan Bedder/Getty Images for Entertainment Weekly and PEOPLE Justin Hartley, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Adriana M. Barraza/WENN.com Chrishell Stause und Justin Hartley, Schauspieler

Anzeige

FayesVision/WENN.com Lindsay Hartley und Justin Hartley mit ihrer Tochter in Los Angeles 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de