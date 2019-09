Wunderbare Neuigkeiten von Kandi Burruss (43)! Die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit machte in den vergangenen Monaten ihren Wunsch nach einem weiteren Familienmitglied öffentlich: Da sie mit ihrem ersten Kind Ace (3) allerdings eine Hochrisikoschwangerschaft durchleben musste, wollte die 43-Jährige bei ihrem zweiten Kind auf Nummer sichergehen. Zusammen mit Ehemann Todd Tucker entschied sie sich für eine Leihmutter – und die ist nun in freudiger Erwartung!

Dass Kandi und Todd schon bald ein zweites gemeinsames Kind willkommen heißen können, verriet eine Quelle People. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, steht allerdings noch nicht fest. Die gesamte Schwangerschaftsgeschichte soll auch in der neuen Staffel RHOA thematisiert und begleitet werden. Zusätzlich soll gezeigt werden, wie schwer Kandi die Entscheidung für eine Leihmutter gefallen ist und wie anstrengend die Suche nach einer passenden Kandidatin ausgesehen hat.

Der Familienzuwachs bekommt aber nicht nur einen Bruder – sondern auch noch eine Halbschwester. Denn Kandis Mann hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung: Sie ist bereits 22 Jahre alt und heißt Kaela.

Getty Images Kandi Burruss und Todd Tucker

Anzeige

Instagram / kandi Kandi Burruss, Sohn Ace und Todd Tucker

Anzeige

Getty Images Kandi Burruss und Todd Tucker

Anzeige

Wollt ihr mehr Updates zu Kandis zweitem Baby dank Leihmutter? Ja, unbedingt Nein, das interessiert mich nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de