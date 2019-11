Lina Larissa Strahl (21) meldet sich nach ihrem tränenreichen Dancing on Ice-Abend bei ihren Fans zu Wort! Am Freitag gaben die Bibi & Tina-Darstellerin und ihr Eiskunstlaufpartner Joti Polizoakis (24) alles. Die Schauspielerin tanzte nicht nur auf dem Eis, sondern sang während ihrer Darbietung auch einen Song von sich. Auf die verhaltene Jury-Bewertung reagierte die Blondine dann mit bitteren Tränen. Nun erklärte sie ihren emotionalen Ausbruch.

Einen Tag nach der dritten "Dancing on Ice"-Show scheinen die Tränen bei Lina getrocknet zu sein. In einem Instagram-Post gab sie jedoch zu: "Das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt gestern. Das Überfordernste ist, dass es immer dann nicht nach Plan läuft, wenn man es nicht kommen sieht." Dann würden aus kleinen Fehlern riesige Monster im Kopf werden. Umso erleichterter war die 21-Jährige dann, als sie trotz der nicht ganz so perfekten Performance eine Runde weiter kam: "Ich bin die ganze Zeit lachend durch das Studio gelaufen und hatte einen megatollen Abend." Jetzt freue die Sängerin sich auf die kommende Show.

Lina gehörte von Anfang an zu den Favoriten. Doch bei ihrem zweiten Auftritt in der Sendung war sie total außer Takt gewesen und musste sich ordentlich Kritik anhören. "Nicht heulen, das ist jetzt so, wie es ist. Ob süße Mitleidstränchen hin oder her, das gibt jetzt eben einen Abzug", kündigte Daniel Weiss (51) an. Am Ende bekam Lina mit insgesamt 18,5 Punkten immerhin die drittbeste Bewertung des Tages.

Christoph Hardt / Future Image Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de