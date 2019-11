Petra Blossey (63) spricht über ihre Zukunftspläne! In wenigen Tagen stirbt die Irene-Weigel-Darstellerin bei Unter uns nach 25 Jahren den Serientod. Nicht nur ihre Fans, auch ihre Kollegen reagierten total überrascht auf ihren bevorstehenden Ausstieg. Immerhin ist die Schauspielerin seit der ersten Folge in der Soap zu sehen. Nun öffnet sich für Petra also ein ganz neues Kapitel – doch wie wird es aussehen?

Im RTL-Interview verrät Petra: "Meine Pläne sehen so aus, dass ich neue Kontakte knüpfe, sei es am Theater oder beim Fernsehen. Natürlich auch mit der Unterstützung meiner Schauspiel-Agentur." Die 63-Jährige hat ein großes Ziel: Sie würde sehr gerne in den Musicals "Cabaret" und "Ich war noch niemals in New York" mitspielen. "Ich kann tanzen, spielen und dafür nehme ich schon seit einem halben Jahr Gesangsunterricht", plaudert die zweifache Mutter aus.

Ihren letzten Drehtag hatte Petra bereits Mitte April. Danach ging es für sie erst einmal zurück nach Potsdam – die Stadt, in der sie aufwuchs. "Hier habe ich meine Verwandten, hier habe ich vor 'Unter uns' auch gelebt", begründet sie den Umzug.

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Petra Blossey am "Unter uns"-Set

Frederic Kern / Future Image Petra Blossey bei der Premiere von "Ich war noch niemals in New York"

Instagram / petrablossey Petra Blossey, November 2019

