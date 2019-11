Die Unter uns-Fans sind geschockt – eines der Serien-Urgesteine stirbt nach 25 Jahren den Serientod und verlässt das beliebte Vorabendformat. Petra Blossey (63), die in der Show Irene Weigel verkörperte, kehrt der Schiller-Allee nach einem Vierteljahrhundert den Rücken. Sie kommt auf noch unbekannte Weise bei ihrer Japan-Reise ums Leben. In einem Interview verriet die Seriendarstellerin nun, wie ihre Kollegen auf den Exit reagiert haben.

"Ich würde mal sagen, sie waren entsetzt! Keiner meiner Kollegen konnte sich vorstellen, dass ich als Irene nicht mehr mitspiele. Irene war in der Serie 'Der Fels in der Brandung'", erklärte Petra im RTL-Interview über die Bedeutung ihrer Rolle. Vor allem ihr Kollege Luca Maric (54), den sie am meisten vermissen wird, soll sehr traurig gewesen sein. "Aber er hat mich auch sehr gut verstanden, dass ich mich nach so langer Zeit, nach 25 Jahren "Unter uns", entschieden habe, aufzuhören", erzählte sie weiter.

Petras Kollegen traf das "Unter uns"-Aus anscheinend genau so überraschend, wie ihre Fans. Trotzdem wurde sie am Set gebührend verabschiedet. "Meine Szene war abgedreht, dann kamen alle Kollegen ins Studio, applaudierten, umarmten mich, sagten mir liebe Worte... Man kann sich sicher vorstellen, wie emotional das war! Im Foyer gab es noch eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Ich finde diese Art der Anerkennung sehr schön", schwärmte die Schauspielerin.

Frederic Kern / Future Image Schauspielerin Petra Blossey bei der Premierenparty von "Ich war noch niemals in New York"

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Schauspieler Luca Maric

Anzeige

Bieber, Tamara Petra Blossey bei der "Hase Hase"-Premiere in der Komödie am Kurfürstendamm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de