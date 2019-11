Überraschende Neuigkeiten bei Grill den Henssler! Am Sonntagabend verabschiedete sich Steffen Henssler (47) in einem packenden Finale vorerst von den Fans. Mit dem Sieg im Promi-Wettkampf über Barbara Becker (53), Tom Beck (41) und Axel Stein (37) blieb der Koch-Profi in der aktuellen Staffel ungeschlagen. Kurz nach der Ausstrahlung der Folge verkündet der Sender nun: Auch im kommenden Jahr dürfen die VIPs wieder antreten, um Steffen vom Thron zu stoßen. Allerdings ohne die altbekannte Moderatorin Annie Hoffmann.

"Das war's mit 'Grill den Henssler' – aber nur für dieses Jahr. 2020 geht es für unseren Star-Koch Steffen Henssler weiter – mit neuen Herausforderungen und neuer Moderatorin!", heißt es in einem offiziellen Vox-Statement auf Twitter. Die Verantwortlichen bedanken sich bei Annie für das gemeinsame Jahr und versichern, dass sie dem Sender bei "Die Story" im Anschluss von Sing meinen Song erhalten bleibe. Wer zukünftig durch das Programm der hitzigen Küchenschlacht führen wird, lässt der Sender hingegen offen.

Ob das Show-Aus der 35-Jährigen eine Reaktion auf die Kritik der Fans ist? Immerhin waren die Zuschauer von Annies Moderation zuletzt nicht sonderlich begeistert. "Emotionslos", "Nicht witzig", "Holt mich nicht ab", lauteten einige der negativen Kommentare im Netz. Fast 70 Prozent der Promiflash-Leser schlossen sich in einer Umfrage dieser Meinung an.

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Axel Stein, Barbara Becker und Tom Beck bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Wenzel, Georg/ ActionPress Steffen Henssler und Annie Hoffmann

Anzeige

Wenzel, Georg/ ActionPress Moderatorin Annie Hoffmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de