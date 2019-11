David Beckham (44) outete sich nun als riesen Emilia Clarke-Fan! Der ehemalige Profi-Fußballer dürfte es gewohnt sein, von Fans umschwärmt zu werden: Er begeisterte nicht nur in der Vergangenheit viele Menschen auf dem Platz, sondern unterhält auch noch heute Millionen Follower im Netz. Dennoch passiert es dem 44-Jährigen immer noch, selbst in die Fan-Rolle zu verfallen: Das bewies er nun bei einem Treffen mit dem Game of Thrones-Star!

Auf Instagram veröffentlichte der Sportler ein Foto, auf dem er seinen Arm um die breitgrinsende Emilia (33) legt. Zu dem süßen Schnappschuss schrieb er: "Ich war wieder ein kleiner Fan, der in der Nähe der Drachenmutter war. Es war so schön, Emilia Clarke in San Francisco zu sehen und gleichzeitig von Fleetwood Mac beeindruckt zu werden."

Victoria Beckhams (45) Mann und die Schauspielerin besuchten offenbar beide das Konzert der Rockband – und posierten dort auch mit der Sängerin Stevie Nicks (71). Emilia veröffentlichte auf Instagram ein Bild mit der Blondine und bedankte sich für das Foto bei dem Laienfotografen: "Danke David Beckham, dass du den bisher besten Moment meines Lebens eingefangen hast!"

Getty Images David Beckham, Ex-Profikicker

Instagram / davidbeckham David Beckham und Stevie Nicks beim Fleetwood-Mac-Konzert im November 2019

Instagram / emilia_clarke Stevie Nicks und Emilia Clarke beim Fleetwood-Mac-Konzert im November 2019

