Kevin Hart (40) zeigt sein Privatleben auf Netflix. Der Komiker ist seit Langem Dauergast bei dem Streamingdienst. Bislang zeigte er sich dort aber als Stand-up-Comedian, etwa in den Shows "Seriously Funny", "Irresponsible" oder "What Now?" mit Halle Berry (53) und Don Cheadle (54). Jetzt aber will sich der 40-Jährige auch von seiner ernsten Seite präsentieren. Auf dem Portal startet demnächst seine Dokuserie "Don’t F**k This Up". Kevin verspricht Fans einen ungeschminkten Einblick in sein Leben.

Der Komiker kündigte das Projekt auf Instagram an. Die Serie zeichne die vergangenen anderthalb Jahre seines Lebens nach. Die Zeit sei eine echte Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen gewesen, sagte Kevin. Er versprach, die Serie werde "so wahrhaftig, unmittelbar und transparent wie möglich" sein. "Ich glaube, es ist etwas, das die Leute sehen müssen", erklärte er weiter. "Ich suche immer nach Wegen, um mich zu verbessern und weiterzuentwickeln, und diese Dokumentation war einer dieser Wege."

Die Ankündigung lässt darauf schließen, dass Kevin auch seinen schweren Autounfall im September thematisieren wird. Er brach sich dabei Medienberichten zufolge die Wirbelsäule. Einen weiteren Tiefpunkt bildete Ende 2018 sein Rückzug von der Oscar-Moderation. Zuvor war Kevin wegen alter Tweets Homophobie vorgeworfen worden. "Don’t F**k This Up" ist in den USA am 27. Dezember auf Netflix verfügbar.

SIPA PRESS / Action Press Kevin Hart im Oktober 2018

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart in seinem Muscle-Car

Getty Images Kevin Hart in New York, 2019

