Mit Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) sollte man sich besser nicht anlegen – besonders, wenn es um ihre Kinder geht. Diese Erfahrung musste ein britischer Moderator, der die beiden Mitglieder der Royal Family mit einem missglückten Scherz offensichtlich verärgert hatte, nun am eigenen Leib machen. Denn nur kurze Zeit, nachdem er eine Bemerkung gemacht hatte, kam es zu einem Zusammentreffen.

BBC1-Radiomoderator Greg James hatte sich vor einiger Zeit in einer Sendung darüber lustig gemacht, dass Prinzessin Charlotte (4) an ihrem ersten Schultag die Hand von ihrer Lehrerin geschüttelt bekam. Einige Wochen später habe Greg bei einem Radio1-Besuch im Buckingham Palace William und Kate getroffen, erzählte er gegenüber The Mirror. Diese sollen ihn direkt konfrontiert haben: "Wir haben an dem Morgen des ersten Schultags unserer kleinen Charlotte zugehört und wir wollen mit Ihnen über dieses Händeschüttel-Thema sprechen", so das royale Ehepaar. Greg habe daraufhin nur gedacht: “Oh Gott, bitte nicht!”

"Sie haben mich sagen hören, dass diese Schule so nobel sei, dass sie jeden Tag mit ihren Lehrern Hände schütteln müssen. Das war zu meiner Zeit eben einfach anders. Damals war man schon zufrieden, wenn man ein Lächeln abbekommen hat", so der 33-Jährige. Glücklicherweise habe man das Missverständnis aber aus dem Weg räumen können – und Greg wird zukünftig sicherlich zweimal darüber nachdenken, ob und wie er den royalen Nachwuchs in seinen Moderationen erwähnt.

ActionPress Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William in London, 2019

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in der Thomas's Battersea-Schule

Getty Images Greg James bei den GQ Men Of The Year Awards, 2019

