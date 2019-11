Bittere Verzweiflung bei Prinzessin Beatrice (31)! Weil er in den Epstein-Sex-Skandal verwickelt zu sein scheint und eine 17-Jährige sexuell missbraucht haben soll, steht ihr Vater Prinz Andrew (59) seit Wochen am Pranger – keine leichte Zeit für die britischen Royals. In einem TV-Interview versuchte der Herzog von York nun, die fatalen Vorwürfe von sich zu weisen. Sein Fernsehauftritt glich allerdings eher einem Fiasko. Beatrice setzt die prekäre Lage, in der ihr Papa steckt, deutlich zu!

Obwohl der 36. Geburtstag ihres Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi ein erfreulicher Anlass wäre, schien der 31-Jährigen am vergangenen Dienstag so gar nicht zum Feiern zumute zu sein. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, erschien Beatrice am Ehrentag ihres Lieblings zwar zum Abendessen, soll aber die ganze Zeit über sehr ernst gewirkt haben. Nicht einmal Make-up soll die Beauty getragen haben. "Sie war wahrscheinlich besorgt, dass ihre Wimperntusche verlaufen würde. Sie wirkte weinerlich – und sie weint seit dem TV-Interview tatsächlich jeden Tag", so die Quelle.

Einen Tag nach dem Geburtstags-Dinner verkündete Andrew schließlich den vorläufigen Rücktritt von seinen royalen Pflichten – für Beatrice ein herber Schlag! Gemeinsam mit Edoardo stattete sie ihrem Vater nun einen Besuch ab. Mehrere Stunden verbrachten die drei gemeinsam auf Windsor Castle, wo Andrew zu Hause ist.

Getty Images Prinz Andrew mit seinen Töchtern Eugenie (links) und Beatrice (rechts)

Getty Images Prinz Andrew, Herzog von York

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinz Andrew im Juni 2007

