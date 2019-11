Schauspielerin Nina Noel (31) badet zurzeit im absoluten Mutterglück: Vor gut zwei Monaten brachte die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin ihren Sohnemann Lyano Lyon zur Welt. Die Geburt war sehr anstrengend für alle Beteiligten: 25 Stunden dauerte es, bis sie ihren kleinen Schatz in die Arme schließen konnte. Seitdem ist der Sprössling der ganze Stolz von Nina und ihrem Freund Tony. In einem neuen Bilder-Post zeigt die glückliche Mutter ihren Fans nun, wie prächtig ihr süßes Baby wächst und gedeiht.

Mit einer Instagram-Story präsentiert die einstige Köln 50667-Darstellerin einen niedlichen Schwarzweiß-Schnappschuss, der sie zusammen mit ihrem kleinen Sohnemann beim Kuscheln zeigt. Dazu hat Nina notiert: "Du bist schon sooo groß, Babyboo." In der Tat sieht der Nachwuchs auf dem Bild beinahe halb so groß wie seine Mutter aus. Offenbar kommt Lyano ganz nach seinem Vater, denn der Profibasketballer hat ebenfalls eine beachtliche Körpergröße.

So schnell ihr Baby zurzeit im Wachstum ist, umso langsamer war es bei der Geburt – und selbst davor schon, wie Nina kürzlich im Promiflash-Interview verriet. Insgesamt zwei Jahre versuchten sie und ihr Freund, schwanger zu werden."Bei allen anderen klappt es immer so schnell und alle um mich herum sind schwanger – nur ich nicht", so beschreibt Nina die damalige Zeit.

Instagram / ninanoel Lyano Lyon, Sohn von Schauspielerin Nina Noel

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano Lyon

Anzeige

Instagram / ninanoel Lyano Lyon, Sohn von Schauspielerin Nina Noel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de