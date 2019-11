Sarah Lombardi (27) ist mittlerweile auf dem Eis zu Hause – was sie allein ihrer Teilnahme an Dancing on Ice zu verdanken hat. Schon in der ersten Folge der vergangenen Staffel wurde klar: Die Sängerin hat definitiv das Zeug dazu, die Show zu gewinnen. Bis auf Timur Bartels (24), der die Sendung wegen des Todes seines Vaters freiwillig verließ, konnte ihr den Sieg niemand streitig machen. Seit dem 15. November flimmert nun die neue Staffel über die TV-Bildschirme – und in dieser hätte sich Sarah wohl warm anziehen müssen.

Promiflash trifft Eislauf-Coach Joti Polizoakis (24) nach der Auftaktshow der aktuellen Season zum Interview. Auf die Frage, worin sich die jetzige Staffel von der vorherigen unterscheidet, muss er nicht lange überlegen. "Das Niveau der Promis ist unglaublich stark. Die haben alle eine Schippe drauf gelegt", schwärmt er im Gespräch und spielt damit wohl unter anderem auf die sehr guten Leistungen von Eric Stehfest (30), Lina Larissa Strahl (21), Klaudia Giez (23) und Joey Heindle (26) an: "Letzte Staffel gab es eine Sarah und einen Timur, der dann raus ist, jetzt gibt es tatsächlich zehn starke Teams."

Übrigens war die Staffel mit Sarah, Timur und Co. nicht die erste – bereits 2006 hatten sich erstmals Promis aufs Eis gewagt. Damals waren unter anderem Moderator Marco Schreyl (45), Schlager-Sternchen Michelle (47) und TV-Star Collien Ulmen-Fernandes (38) angetreten. Am Ende war Zuschauerliebling Ruth Moschner (43) allen davongeschlittert und hatte sich den Sieg geholt.

Instagram / jotipolizoakis Joti Polizoakis, 2019

Getty Images Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Getty Images Ruth Moschner beim Bambi 2019

