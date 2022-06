Joti Polizoakis (27) will zurück aufs Eis! Der deutsche Eistänzer kann mit seinen jungen Jahren schon auf eine beachtliche Karriere zurückblicken: 2018 trat der Dancing on Ice-Profi beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen an und belegte den 16. Platz. Nach den Weltmeisterschaften 2018 zog er sich dann allerdings zurück und legte eine Pause ein. Jetzt kündigte Joti sein Comeback im Leistungssport an – und das löste bei zahlreichen Promis große Freude aus!

"Ich bin überglücklich, euch sagen zu können, dass ich kommende Saison wieder an Wettkämpfen teilnehmen und starten werde, das heißt, ich löse meinen Rücktritt auf und komme zurück auf die Eiskunstlauf-Weltbühne", schrieb Joti jetzt auf seinem Instagram-Profil. Zwar habe der 27-Jährige die Pause vom Leistungssport gebraucht und sich in den vergangenen Jahren viel erholt – doch jetzt freue er sich auf wieder darauf, seiner großen Leidenschaft nachzugehen. Der Berliner habe zudem bereits ein großes Ziel – und zwar die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.

Dass Joti aufs Eis zurückkehrt, freute zahlreiche seiner Promi-Kollegen! "Ja, mein Junge!", feierte beispielsweise der Schauspieler Timur Bartels (26) in der Kommentarspalte die Entscheidung des Sportlers. Und auch die Alles was zählt-Darstellerin Cheyenne Pahde (27) war total aus dem Häuschen – sie kommentierte den Beitrag: "Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz! Alles Liebe für die nächsten Jahre! Du rockst das zusammen mit deiner neuen Partnerin! Ich freue mich so für dich!" Zudem hinterließ die Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (41) ein paar rote Herz-Emojis.

Joti Polizoakis, deutscher Eiskunstläufer

Joti Polizoakis

Cheyenne Pahde

