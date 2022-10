Comeback auf dem Eis: So hart ist Joti Polizoakis' Training!

Joti Polizoakis (27) steht endlich wieder auf dem Eis! Der deutsche Eistänzer hat sich nach den Weltmeisterschaften 2018 aus dem Profisport zurückgezogen und eine Pause eingelegt. Aber jetzt feiert der Dancing on Ice-Star bei dem Turnier Budapest Trophy endlich sein Comeback. Aber wie hart sind die Vorbereitungen für den Wettkampf für Joti nach der Pause eigentlich wirklich? Promiflash hat bei dem Profisportler nachgefragt...

Joti sei es gar nicht so schwergefallen, nach seiner Pause wieder auf Hochtouren zu trainieren. Durch seine jahrelange Erfahrung habe er nämlich gewusst, auf was er sich einlasse. Doch die Vorbereitungen für den Wettkampf sind offenbar trotzdem sehr hart. "Mein Körper ist in den vier Jahren Pause doch ein wenig 'eingerostet' und ich musste erst mal zur Form finden", betonte der 27-Jährige gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Der Prozess war mit viel Schweiß, Fleiß und Tränen verbunden – aber es hat über den Sommer ganz gut geklappt."

Bei seinem ersten Wettkampf nach der Pause peilt Joti aber gar nicht den ersten Platz an. "Ums Gewinnen geht es mir jetzt beim ersten Wettkampf und um ehrlich zu sein in dieser Saison gar nicht. Mir ist wichtig, dass man wieder ein Ausrufezeichen hinter meinen Namen setzt und die Preisrichter sehen, dass ich wieder da bin und dass ich was zu zeigen habe", erklärte er. Doch ein großes Ziel hat Joti doch. "Olympia 2026 ist, worauf ich hinarbeite", machte er deutlich.

Instagram / jotipolizoakis Joti Polizoakis im September 2022

Instagram / jotipolizoakis Joti Polizoakis, deutscher Eiskunstläufer

Instagram / jotipolizoakis Joti Polizoakis im August 2021

