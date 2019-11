Mit diesem intimen Ehe-Talk überraschte Eric Stehfest (30) vor einigen Tagen seine Fans: Der ehemalige GZSZ-Star offenbarte, dass er und seine Frau Edith eine ganz besondere Beziehung führen. Edith ist bisexuell – und der Schauspieler und die Musikerin sind nicht immer nur zu zweit in ihrer Ehe. Aber wie funktioniert so ein Beziehungsmodell? Jetzt verriet Edith weitere Details über ihre lockere Ehe mit Eric!

"Bevor ich Eric kennengelernt habe, hatte ich viele Beziehungen mit Frauen", erklärte die Sängerin im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Auch nach ihrem Jawort hatte Edith weiterhin Liebeleien mit anderen Frauen. Eric gegenüber habe sie aber immer mit offenen Karten gespielt. "Ich brauchte dann von ihm wirklich die Erlaubnis", erzählte die Musikerin über ihre außerehelichen Erfahrungen. Sie sei sich sicher, dass man neben der ganz besonderen Liebe zu seinem Ehepartner auch noch viel Liebe für andere Menschen empfinden kann.

Aber warum plaudert das Promi-Paar plötzlich so aus dem Ehe-Nähkästchen? "Für mich als Künstlerin ist es wichtig, etwas Privates, etwas Inneres den Menschen auch zu zeigen", erklärte Edith. Was sagt ihr dazu, dass Eric und Edith jetzt so offen über ihre Beziehung sprechen? Stimmt ab!

Wehnert, Matthias / ActionPress Edith Stehfest bei einer Lesung von "9 Tage wach"

Anzeige

Instagram / edithstehfest_lottalaut Eric und Edith Stehfest

Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Eric und Edith Stehfest bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2018 in Berlin

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Eric und Edith jetzt so offen über ihre Ehe sprechen? Toll, wie ehrlich sie sind! So etwas ist doch eigentlich eine Privatsache! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de