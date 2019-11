Camila Cabello (22) ist ein echter Swiftie! Bei den diesjährigen American Music Awards knackte Taylor Swift (29) einen Wahnsinnsrekord. Sie ist die Künstlerin, die insgesamt die meisten AMAs in Empfang nehmen durfte und überholte sogar den bisherigen Rekordhalter Michael Jackson. Verdientermaßen – finden auch einige ihrer Musikkolleginnen. Megastar Camila widmete ihr zu diesem Anlass jetzt sogar einen ausführlichen Glückwunsch-Post, der sie als wahrer TayTay-Fan entlarvt!

Auf Instagram teilte die "Easy"-Interpretin einen Ausschnitt sowie einige Bilder von Taylors Live-Performance bei der Preisverleihung. "'Künstler des Jahrzehnts' – was für eine perfekte Beschreibung für den unglaublichen Einfluss, den du auf die Musik und die Welt hast", schwärmte Camila dazu in der Beitrags-beschreibung. "Deine Lieder und deine Alben sind der Soundtrack für so viele Momente in meinem Leben und du bist schon immer meine größte Inspiration auf meiner eigenen Reise als Künstlerin und Songwriterin gewesen." Abschließend gratulierte die Brünette der "Lover"-Interpretin zu ihrem Erfolg und bedankte sich dafür, dass sie mit Taylor an diesem besonderen Abend auf der Bühne stehen durfte.

Tatsächlich kennen sich Taylor und Camila schon seit einiger Zeit und sind enge Freunde. Im vergangenen Jahr ging die 21-Jährige sogar als Eröffnungsact mit der Blondine auf ihre "Reputation"-Tour.

Getty Images Camila Cabello, Taylor Swift und Halsey bei den AMAs 2019

Getty Images Taylor Swift bei dem AMAs 2019

Christopher Polk/Getty Images for TAS Camila Cabello, Taylor Swift und Charli XCX vor ihrem Konzert in Glendale

