In Bauer Thomas steckt ein riesengroßer Romantiker! Beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest lernte der 2,11-Meter-Mann Carina kennen und lud sie zu sich nach Nordrhein-Westfalen ein. Während der Hofwoche kamen sich die beiden Turteltauben näher – sie küssten sich sogar. Wenn es nach dem Landwirt mit dem Milchviehbetrieb ginge, könnte es aber gar nicht schnell genug gehen: Der 27-Jährige will so bald wie möglich eine eigene Familie gründen.

Bei Extra stattete Bauernreporter Ralf dem leidenschaftlichen Tänzer einen Besuch ab. Im Vier-Augen-Gespräch plauderte Thomas ganz offen über seine Zeit als Single und seine Zukunftspläne: "Es heiraten im Moment schon viele von meinen Freunde und ich bin halt der Nachzügler und immer alleine bei den Hochzeiten", erzählte er leicht geknickt. "Eigentlich war mein Ziel, vor 30 zu heiraten, je nachdem – und Kinder", fuhr der Tierliebhaber fort.

Warum ihm eigener Nachwuchs so wichtig ist, erklärte Thomas ebenfalls: "Wenn man älter wird und keine Kinder hat, dann besucht einen auch keiner. Dann steht man alleine da und hat keine Hilfe", meinte er zu Ralf. Ob er in Carina die Mutter seiner Kinder bereits gefunden hat?

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL "Bauer sucht Frau"-Thomas H., 2019

Instagram / ralf.herrmann.tv "Bauer sucht Frau"-Thomas und Bauernreporter Ralf

TVNOW Carina und Bauer Thomas bei "Bauer sucht Frau" 2019

